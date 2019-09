A Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre promove mais uma edição do Sarau Café com Letras, nesta quarta-feira, 25, às 10h. O escritor Luiz Coronel é o convidado do evento, que ocorre na biblioteca própria da secretaria, na rua dos Andradas, 680 – 4º andar, e é aberto ao público e gratuito.

