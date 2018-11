Escritora Claudia Paixão Etchepare faz o lançamento de seu primeiro livro no Café do Porto

Na próxima quinta-feira (08), acontece no Café do Porto o lançamento do livro “De Cara com a Fera: o verso e o reverso do câncer”, da professora e escritora Claudia Paixão Etchepare. Na obra, Claudia relata, em estilo memoir, sua trajetória depois que se descobriu portadora da doença.

Com pitadas de humor e com fragmentos de viagens, o exemplar conta as histórias e os sentimentos da escritora vivendo esse processo de lidar com o câncer, no qual, ao final, os ganhos superaram as perdas. Lançado pela editora Metamorfose, o livro estará a venda pelo valor de R$39,00, e parte da renda arrecada será revertida para o Projeto Mosaico, uma ação que busca ajudar voluntariamente as associações beneficentes da cidade.

Claudia Paixão Etchepare é formada em Letras, e a escrita sempre a acompanhou durante sua vida. Ela já teve três contos publicados em coletânea, e desde 2012 frequenta oficinas de escrita literária em Porto Alegre.

Recentemente concluiu o Curso de Formação para Escritores na Metamorfose Cursos, e este ano está lançando o seu primeiro livro. Além disso, Claudia coordena o Projeto Mosaico, que tem o objetivo de ajudar as instituições beneficentes de Porto Alegre, prestando apoio com projetos e ações simples e originais, repensadas sob um novo ângulo de visão.

SERVIÇO

O que: Lançamento do livro “De Cara com a Fera: o verso e o reverso do câncer”, da autora Claudia Paixão Etchepare.

Quando: 08 de novembro, às 19h30min.

Onde: Café do Porto, Rua Padre Chagas, 293 – Moinhos de Vento, Porto Alegre.

