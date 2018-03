Escritora e filósofa Carol Teixeira ministra curso sobre o empoderamento feminino em Porto Alegre

No próximo dia 17, a escritora e filósofa Carol Teixeira vai ministrar curso sobre empoderamento feminino na Casa NTX ((Avenida das Indústrias, 1395), em Porto Alegre.

Nesse curso, Carol Teixeira propõe uma visão tântrica sobre o assunto, uma reforma sexual, um empoderamento que vem de orgasmos verdadeiros e respeito profundo pela vagina, começando pelo entendimento e respeito pela nossa.

O curso tem como objetivo ressignificar essa relação da mulher com seu corpo. Através de vivências tântricas, Carol vai levar as mulheres a fazerem a transição da mente para o corpo e reconhecerem esse poder, aprendendo a acessá-lo. Um dia inteiro de reintegração energética e sororidade.

Carol Teixeira

Carol Teixeira é escritora e filósofa, e atua na área da sexualidade há dez anos. Autora de três livros, entre eles o romance Bitch (editora Record). Colunista de sexo e comportamento da Revista Vip, dona do blog A Obscena Senhorita C, Carol também é formada em Terapia Tântrica e Coaching de Sexualidade pelo Centro Metamorfose. Dá cursos e palestras sobre sexualidade e comportamento unindo seus conhecimentos e pesquisas com as técnicas tântricas e trabalha o empoderamento feminino através do resgate da relação da mulher com seu corpo.

“Nossa relação com o corpo foi justamente o que nos foi negado ao longo da história. Desde o ‘tira a mão daí menina’ que crescemos ouvindo até a dificuldade de pronunciar o nome, a dificuldade de tocar, a ignorância em relação à anatomia do nosso próprio órgão sexual, em relação às infinitas possibilidades de prazer. A vagina ainda é um tabu. Não deveria ser normalizado o fato de que muitas mulheres não gozam, de que o sexo é pautado pelo orgasmo do outro e que a mulher nunca parou para olhar para seu órgão sexual. Mas não quero ficar apontando culpados, quero propor soluções”, disse Carol.

Para saber um pouco sobre o assunto, confira a palestra que Carol deu website: https://youtu.be/rl31QiFF-t8.

Serviço

Local: Casa NTX (Avenida das Indústrias, 1395)

Horário: 10h às 19h

Valor: R$ 550 (inclui café da manhã e almoço no local)

Data: 17 de março

Infos e inscrição com Luciana no MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “producao.carolteixeira@gmail.com” producao.carolteixeira@gmail.com

