Espetáculo com portadores de deficiência precisa de ajuda financeira para chegar aos palcos

Um espetáculo para incentivar o empoderamento da pessoa com deficiência precisa da ajuda do público para acontecer. A intenção do “Todo Mundo tem um Sonho” é levar ao palco mais de 80 novos artistas mostrando que a cultura é uma forma de colocá-los no protagonismo.

A iniciativa é do Instituto Social Pertence. A entidade busca socializar pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual, estimulando elas a viverem suas próprias histórias de vida, vencendo as barreiras do dia a dia e ganhando independência.

Um financiamento coletivo onlinhe está sendo realizado para poder concretizar esse projeto. A intenção é que a peça seja encenada em setembro. no Theatro São Pedro, dentro da grande programação do Festival Porto Alegre em Cena. A meta da arrecadação é de R$125.000,00.

Quem quiser ajudar, pode acessar o link do financiamento aqui e doar qualquer quantia!

Confira mais sobre o grupo no vídeo abaixo:

