Espetáculo sobre o cuidado com os animais

A Casa de Cultura Mario Quintana recebe, no sábado e no domingo, o espetáculo ‘Vamos Cuidar dos Animais?’, do Pequeno Grupo de Teatro. As apresentações ocorrem às 16h e os ingressos custam 15 reais, com 50% de desconto para estudantes e maiores de 60 anos. A montagem foi vencedora do Prêmio Pescador para Histórias Ecológicas, em 2009, promovido pelo Sesc e pela prefeitura de Torres.

