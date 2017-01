ESPM-Sul apresenta Lounge MBA

A ESPM-Sul realiza no dia 24 de janeiro, terça-feira, a partir das 19h, o lounge de apresentação dos cursos de MBA aos interessados nas especializações. O evento, que acontece no Espaço Cultural, localizado no Prédio C, na sede de Porto Alegre, é uma oportunidade para aqueles que buscam qualificação tirarem dúvidas e receberem orientações sobre os programas oferecidos pela instituição de ensino, além de ampliar o networking.

Durante o encontro, os professores, coordenadores e diretores dos cursos estarão orientando sobre os programas oferecidos pela Escola e também sobre os novos cursos de Pós-Graduação: Pós em Inovação, Design e Estratégia, Pós em Trade Marketing e Pós em Jornalismo: gestão e empreendedorismo.

O lounge é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/lounge2017

Mais informações pelo telefone (51) 3218.1400 ou pelo e-mail centralinfo-rs@espm.br.

Serviço:

O que: Lounge MBA ESPM-Sul

Quando: 24 de janeiro, terça-feira, a partir das 19h.

Onde: Rua Guilherme Schell, 268 – Prédio C – Espaço Cultural – Bairro: Santo Antônio, em Porto Alegre/RS.

Informações: (51) 3218.1400 ou pelo e-mail centralinfo-rs@espm.br

Inscrições pelo link: bit.ly/lounge2017 (51) 3218.1400

