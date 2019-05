Esquema de trânsito para Maratona Internacional

A disputa da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre será neste domingo (2), com largada às 7h, na frente do Jockey Club, na av. Diário de Notícias. Com 10 mil inscritos, sendo cinco mil somente na prova principal masculina, a tradicional corrida de rua terá representantes de 11 países, onde os quenianos são considerados favoritos. Os atletas irão percorrer 42,195 quilômetros.

