A EPTC preparou esquema de transporte para o show da dupla Sandy & Junior, neste sábado, 21, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A tradicional Linha Especial de ônibus atenderá os fãs que irão ao show com oito veículos e saída do Largo Glênio Peres, Centro, a partir de três horas antes do evento. Também serão ativadas as linhas T2 e T3, com tabela horária eventual.

