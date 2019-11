Porto Alegre Estacionamento prioritário: entidades apoiam credenciais on-line e gratuitas

26 de novembro de 2019

A iniciativa da prefeitura, pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em disponibilizar a liberação de credenciais de estacionamentos via on-line, de forma gratuita, em áreas prioritárias da cidade para idosos e pessoas com deficiência recebeu imediato apoio de entidades representativas das categorias. No primeiro dia de funcionamento, foram registradas, até as 16h, 48 solicitações on-line. A ferramenta, que atende a uma das metas do prefeito Nelson Marchezan Júnior para que os serviços sejam mais acessíveis ao cidadão e menos burocráticos, entrou em funcionamento nesta terça-feira (26) neste link. Permanece, também, o encaminhamento presencial, realizado no setor de Atendimento ao Cidadão, na av. Érico Veríssimo nº 100, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para os idosos; e na rua Uruguai nº 45, Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, para pessoas com deficiência.

Lélio Falcão, presidente do Comui (Conselho Municipal dos Idosos), achou muito positiva a decisão. “Certamente esta iniciativa vai ajudar bastante o público idoso, principalmente aquelas pessoas que apresentam mais dificuldades de deslocamento, por diversos motivos. Além disto, a gratuidade é um fator relevante para possibilitar o credenciamento. Nós, do Comui, vamos ajudar bastante na divulgação desta nova realidade, benéfica para os idosos”.

O presidente do Comdepa (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), Nelson Khakil, igualmente ficou satisfeito com a medida. E nesta manhã já encaminhou, via on-line, pedido para a sua própria credencial: “Deu tudo certo, foi tranquilo. Muito boa a medida, por facilitar bastante a vida das pessoas e também pela questão da gratuidade. Ajuda bastante as pessoas com deficiência”.

Público

Além dos representantes das categorias, o público em geral igualmente valorizou a iniciativa. Pela manhã, no setor de Atendimento ao Cidadão, a cabeleira Lenita Minuzzo falou sobre a medida: “Como já estava tudo encaminhado, resolvi pegar presencialmente a credencial. Mas certamente teria feito o pedido via on-line, fator que ajudará bastante o público idoso, pela praticidade da medida”. O militar aposentado, Salomão Fortes, já possui a sua credencial de estacionamento para idosos. E também elogiou a medida: “Se esta possibilidade já tivesse disponibilizada anteriormente, teria usado. Parabéns pela medida, muito prática, que ajudará bastante as pessoas”.

Encaminhamento

As pessoas interessadas podem fazer a solicitação dos documentos on-line e aguardar a liberação do credenciamento de acordo com a informações prestadas no site, com tempo de liberação da credencial previsto em cerca de 48 horas. Quando aprovada, a credencial poderá ser impressa em casa, sem custo, com o objetivo de poupar qualquer tipo de deslocamento dos idosos e deficientes até os órgãos públicos. Após a impressão, o documento deve obrigatoriamente ser plastificado, para uma melhor conservação. Mas, de qualquer forma, ainda permanece a possibilidade das solicitações presenciais, ao custo de R$ 22,99. Outras informações dos serviços online prestados pela EPTC pelo fone 118.

