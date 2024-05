Porto Alegre Passarela de pedestres da Rodoviária de Porto Alegre é retirada para criação de corredor humanitário

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Futuramente, uma nova estrutura será construída no local. Foto: Julio Ferreira/PMPA Futuramente, uma nova estrutura será construída no local. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre finalizou, na manhã desta sexta-feira (10), a remoção da passarela de pedestres da Estação Rodoviária, na rua da Conceição. A medida foi necessária para criar o acesso alternativo à Capital pela Castelo Branco e permitir a passagem de caminhões e veículos de ajuda humanitária. Futuramente, uma nova estrutura será construída no local.

O titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, engenheiro Assis Arrojo, explica que o trabalho para criar o corredor humanitário começou na quarta-feira (8), com a colocação de pedras rachão em 300 metros de extensão, criando uma pista única operando um sentido por vez. Esta etapa foi concluída na quinta-feira (9). O acesso facilitará o atendimento de emergência e abastecimento da cidade, desafogando a RS-118.

“Não medimos esforços para encontrar soluções que, mesmo que provisórias, vão ajudar a nossa cidade neste momento tão difícil’’, afirma o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Mais de cem profissionais e 65 máquinas foram mobilizadas na retirada da passarela.

O corredor funcionará no sistema ponto a ponto, com os agentes de fiscalização da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientando o trânsito no local para que os veículos possam trafegar, de forma alternada, no sentido Osvaldo Aranha/Castelo Branco, via túnel da Conceição, e sentido inverso.

