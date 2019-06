A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, apresentou um balanço dos resultados do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento do RS. O Estado alcançou a marca de US$ 730 milhões em projetos previstos na operação com o Banco Mundial/Bird e atingiu as metas de desempenho com as quais havia se comprometido com o banco.

Deixe seu comentário: