Estados Unidos e China ratificam acordo do clima assinado em Paris

Os Estados Unidos ratificaram neste sábado (03) o acordo do clima assinado em Paris, segundo anunciou o presidente Barack Obama em uma cerimônia ao lado do presidente chinês Xi Jinping na China. Os dois países são os maiores poluidores do planeta. O acordo foi ratificado pelo Parlamento chinês mais cedo, na madrugada deste sábado.

Em uma cerimônia paralela à reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo, Obama e Jinping entregaram juntos um documento ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que oficializa a ratificação do acordo pelos dois países. De acordo com a agência Associated Press, o documento certifica que os Estados Unidos e a China tomaram as medidas necessárias para aderir ao acordo que estabelece metas de redução de emissão de carbono.

O Acordo de Paris é o primeiro pacto universal para tentar combater a mudança climática e não entrará em vigor até que tenha sido ratificado por menos 55 países, totalizando 55% das emissões globais.

Destinado a substituir o Protocolo de Kioto em 2020, o Acordo de Paris tem como objetivo manter o aumento da temperatura média mundial “muito abaixo de 2°C”, mas “reunindo esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5°C”, em relação dos níveis pré-industriais. O acordo foi aprovado por aclamação por representantes de 195 países na COP 21, em dezembro de 2015. (AG)

