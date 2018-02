O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou no domingo (18) que está atento a possíveis sinais da Coreia do Norte sobre a chance de iniciar um diálogo, que começaria sendo bilateral, mas no qual a China assumiria algum papel mais adiante. “Estou ouvindo para que você [a Coreia do Norte] me diga que está preparado para falar”, disse.

