Um estudante australiano de 29 anos que estava detido na Coreia do Norte foi libertado e está bem, afirmou nesta quinta-feira (04) o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, ao Parlamento. Alek Sigley havia desaparecido há mais de uma semana em Pyongyang. “Nos informaram que foi libertado pela Coreia do Norte e saiu do país são e salvo”, explicou Morrison.

Deixe seu comentário: