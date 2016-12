Estudante é julgada por gastar 15 milhões de reais após erro de banco

Uma estudante acusada de gastar 15 milhões de reais, quantia creditada por engano por um banco na conta dela, se declarou inocente ao ser ouvida no tribunal em Sidney, na Austrália. Christine Jiaxin Lee, 21 anos, gastou o dinheiro em artigos de luxo.

O advogado dela, Hugo Aston, disse que a jovem vai se defender vigorosamente das acusações de ter recebido, de forma desonesta, vantagem financeira por engano. “Estamos confiantes que nossa cliente será absolvida”, ressaltou. Christine foi presa em maio por funcionários da imigração no aeroporto de Sydney, enquanto tentava embarcar em um voo para a Malásia.

A estudante recebeu um crédito ilimitado devido a um erro do banco em 2012. Ela teria descoberto o erro em 2014, e passado a gastar nos meses seguintes. Num único dia a jovem comprou 220 mil dólares em uma loja da marca Christian Dior, em Sydney. Em abril do ano passado, um gerente sênior do banco percebeu o erro e chamou a jovem, exigindo que ela devolvesse o dinheiro. Ela disse ter pensando que o dinheiro tinha sido transferido por seus pais.

