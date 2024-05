Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre altera atendimento a pessoas com HIV, tuberculose ou hepatites

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos locais para retirada de antiretrovirais Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos locais para retirada de antiretrovirais (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre informou sobre as alterações em serviços voltados ao atendimento de pessoas com HIV, tuberculose ou hepatites virais em razão dos alagamentos que a cidade enfrenta.

O SAE (Serviço de Assistência Especializada), o CRTB (Centro de Referência em Tuberculose) e o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), que funcionavam no Centro de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico da capital, atuam no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, na avenida João Pessoa, nº 1.327, das 8h às 17h.

Outro serviço que atende no mesmo ambulatório é o CTA Navegantes. Já o CRTB Navegantes migrou para o SAE IAPI, na rua Três de Abril, nº 90, também das 8h às 17h. Enquanto Porto Alegre estiver em situação de calamidade pública, os SAEs Vila dos Comerciários, Murialdo e IAPI estarão abertos para receber todos os usuários residentes na capital, sem regionalização.

Nestes locais, continuam acessíveis cuidados como as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, testes rápidos, tratamento antiretroviral e atendimentos com infectologista, pneumologista e gastroenterologista, por exemplo. Todas as unidades de dispensação de medicamentos estão abastecidas. Os centros de saúde Santa Marta e Navegantes permanecem inoperantes.

Abrigos

Pessoas que estão em abrigos recebem atendimentos conforme a necessidade. São disponibilizadas fórmulas lácteas para crianças expostas ao vírus HIV, tratamento de antiretroviral para garantir a continuidade do cuidado, investigação de tuberculose ou continuidade do tratamento.

“Estamos orientando médicos e enfermeiros dos abrigos e mapeando a necessidade de medicamentos, que são encaminhados por motoboy”, explica a coordenadora de Atenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis e Tuberculose da SMS, Daila Raenck. Caso se identifique um cuidado mais específico, a equipe pode se deslocar até o local.

Locais para retirada de antiretrovirais (território aberto enquanto Porto Alegre estiver em situação de calamidade pública):

IAPI: rua Três de Abril, nº 90, bairro Passo d’Areia – telefone (51) 3289-3436

Comerciários: rua Profº Manoel Lobato, nº 151, bairro Santa Tereza – telefone (51) 3289-4052

ADS: avenida João Pessoa, nº 1327, bairro Cidade Baixa – telefones (51) 3288-7655 e (51) 3288-7656

SAT: avenida Bento Gonçalves, nº 722, bairro Partenon – telefone (51) 3901-1314

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): rua Ramiro Barcelos, nº 2350, bairro Santana – telefone (51) 3359-8269

Fêmina: rua Mostardeiro, nº 17, bairro Rio Branco – telefone (51) 3314-5325

Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC): rua Francisco Trein, nº 596, bairro Cristo Redentor – telefones (51) 3362-3787 e (51) 3357-2107

