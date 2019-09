Centenas de estudantes universitários e de ensino médio boicotaram o início do ano letivo em Hong Kong, território que é palco de protestos contra o governo e a China. O ato dos estudantes é promovido por dois grupos pró-democracia que exigem o cumprimento de cinco medidas. Eles afirmam que as escolas não encorajaram a adesão ao boicote, mas não punirão as faltas no primeiro dia de aula.