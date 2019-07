Alunos amazonenses trouxeram do Japão mais uma conquista para a educação brasileira: medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras 2019. Os estudantes são do CMPM V (Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas V). Três medalhas foram conquistadas: uma de prata e duas de bronze. A olimpíada internacional ocorreu de 15 a 19 de julho, na cidade japonesa de Fukuoka.

Deixe seu comentário: