A 13ª edição do “Passeio sobre Rodas”, promovida pelo Colégio Santa Inês, acontecerá neste sábado, 28, a partir das 15h, na Usina do Gasômetro (trecho entre a Usina e o Trevo das Cuias), em Porto Alegre. A atividade inclui um circuito especial com bicicletas, skates e patins. A participação é gratuita. Em caso de chuva, o evento será transferido.

