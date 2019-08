Eu acho que pirei: Grêmio usa música de Sandy e Junior para zoação com Palmeiras

Depois da vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1 no Pacaembu, o Grêmio usou uma música da dupla Sandy e Junior para fazer uma “zoação” com o time paulista.

A canção “Eu Acho Que Pirei” foi a escolhida para ser usada pelo perfil do clube para a brincadeira. Isso aconteceu porque o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, não pode ser utilizado no jogo de volta já que havia sido cedido para dois shows dos irmãos, que aconteceram no último final de semana.