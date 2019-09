O governo dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta (20) a aplicação de sanções contra o Banco Central iraniano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Irã e outra empresa baseada no país asiático, de acordo com um comunicado de imprensa do Tesouro. Essa medida foi decidida após ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita no fim de semana.