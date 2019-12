Futebol Eurocopa 2020: Grupo da morte terá Portugal, França e Alemanha. Sorteio foi realizado neste sábado

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Eurocopa 2020 teve sorteio realizado neste sábado (30), em Bucareste-ROM, uma das sedes (Foto: Divulgação/UEFA)

A União das Associações Européias de Futebol (Uefa) sorteou neste sábado os grupos da Eurocopa 2020, e o atual detentor do troféu não levou muita sorte. Em evento realizado em Bucareste, na Romênia, ficou definido que Portugal ficará no “grupo da morte”, o F, com França, Alemanha e o vencedor do playoff da Divisão A (Islândia, Bulgária, Hungria ou Romênia), com times mais bem ranqueados da Liga das Nações. O sorteio indicou, ainda, que Itália e Turquia farão o jogo de abertura, no dia 12 de junho, em Roma.

A definição do último time do grupo F, entretanto, pode ter uma mudança, caso a Romênia vença o playoff A. Neste caso, os romenos vão para o grupo C, e aí o vencedor da Divisão D (Geórgia, Macedônia, Kosovo ou Belarus) vai para o grupo F.

Garantem vaga nas quartas de final os primeiros e segundos colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados.

O sorteio:

O evento contou com apresentações musicais e de dança e teve como grandes astros alguns ex-jogadores que disputaram a competição e foram responsáveis pelo sorteio das bolinhas: Philipp Lahm (Alemanha), Francesco Totti (Itália), Iker Casillas (Espanha), Ruud Gullit (Holanda), Ricardo Carvalho (Portugal) e Marcel Desailly (França).

As 24 seleções foram divididas em quatro potes de seis. Os países-sede foram colocados nos mesmos grupos de suas cidades. Desta forma, cada país anfitrião jogará, no mínimo, duas vezes em casa. As equipes foram divididas com base nos coeficientes da Uefa, com pontuação somada durante as eliminatórias.

Primeiro, foram distribuídos os times do pote 1, que tiveram suas suas posições em cada grupo definidas também através de sorteio. O procedimento foi o mesmo para os potes 2, 3 e 4, fechando a configuração de cada chave para a competição.

O pote 4 contou com quatro times que só serão definidos após a repescagem. E o resultado pode modificar a configuração sorteada. Se a Romênia vencer a Divisão A, então vai para o Grupo C; e o vencedor da Divisão D completa o Grupo F. Se Islândia, Bulgária ou Hungria vencerem a Divisão A, então passam para o Grupo F; e o vencedor da Divisão D completa o Grupo C.

A Eurocopa 2020 será disputada entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 países diferentes por conta da comemoração dos 60 anos do torneio. A fase de grupos vai ser disputada, tendo até quatro jogos por dia, até 24 de junho. Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados passam às oitavas de final. O Estádio de Wembley, em Londres, recebe as semifinais e a grande decisão.

Veja os grupos

GRUPO A – (Roma/ITA e Baku/AZE): Tem Turquia, Itália, País de Gales e Suíça.

GRUPO B – (São Petersburgo/RUS e Copenhague/DIN): Com Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia.

GRUPO C – (Amsterdã/HOL e Bucareste/ROM): Composto por Holanda, Ucrânia, Áustria e mais o vencedor da repescagem D (Geórgia, Macedônia, Kosovo ou Belarus).

GRUPO D – (Londres/ING e Glasgow/ESC): Tem a Inglaterra, Croácia, República Tcheca e o vencedor da repescagem C (Escócia, Noruega, Sérvia ou Israel).

GRUPO E – (Bilbao/ESP e Dublin/IRL): Com a Espanha, Suécia, Polônia e o vencedor da repescagem B (Bósnia, Eslovênia, Irlanda e Irlanda do Norte).

GRUPO F – (Munique/ALE e Bucareste/ROM): integrado pela Portugal, França, Alemanha e o vencedor da repescagem A (Islândia, Bulgária, Turquia ou Romênia).

