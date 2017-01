Evento programado para acontecer dia 26, em Porto Alegre, vai mobilizar setor avícola contra Influenza

Um grande evento programado para o dia 26 em Porto Alegre vai reunir produtores, técnicos, empresários e todas as entidades e autoridades ligadas ao setor da avicultura no Rio Grande do Sul. O objetivo é chamar a atenção sobre a importância de medidas preventivas e de controle da influenza aviária. O setor já vinha se organizando há alguns meses, inclusive orientando produtores a restringir acesso às propriedades e reforçar controles de biosseguridade. Mas a confirmação de casos no Chile, os primeiros no continente, fez acender a luz amarela e a tomada de novas providências. A influenza aviária já provocou bilhões de dólares em prejuízos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

O evento será realizado no Hotel Embaixador, das 14h às 17h e vai contar com palestras sobre os impactos da influenza, o papel dos fundos de sanidade, orientações e recomendações do serviço oficial, além de mostrar a importância da avicultura para a economia e a sociedade gaúcha. Mais de 150 pessoas estão sendo esperadas para o evento, que deve contar também com a presença de titulares da Secretaria da Agricultura do RS, Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia, Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária, Casa Civil, Secretaria de Segurança Pública e outras instituições.

A Influenza Aviária é uma doença altamente contagiosa e o Brasil é área livre da enfermidade.

