A Guarda Municipal foi acionada, nesta quarta (10), após nova tentativa de invasão de imóvel do município localizado na rua Baronesa do Gravataí, no bairro Menino Deus. Os agentes atuaram de forma a garantir a integridade física e a manutenção da segurança dos envolvidos. No local, havia 14 pessoas. Após negociação com a Guarda, a maioria saiu de maneira pacífica.

