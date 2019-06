Ex-embaixador japonês mata o filho

Um ex-embaixador e funcionário de alto escalão do Japão matou seu filho de 44 anos por medo de que seu comportamento o levasse a prejudicar outros, como no recente ataque à faca que deixou dois mortos e outros 17 feridos, a maioria estudantes. Hideaki Kumazawa, 76, foi detido no sábado (1º) por apunhalar repetidamente seu filho Eiichiro na casa que compartilhavam.