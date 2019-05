Ex-mulher do fundador da Amazon vai doar a metade da sua fortuna de 35 bilhões de dólares para obras de caridade

Recém-divorciada de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e dono da Amazon, a escritora MacKenzie Bezos se comprometeu a doar pelo menos metade de sua fortuna – estimada em U$ 35 bilhões – para a caridade.

MacKenzie assinou o “Giving Pledge”, uma iniciativa de Bill e Melinda Gates e de Warren Buffett, fundada em 2010, em que bilionários se comprometem a doar grande parte de suas fortunas. Segundo a ‘Bloomberg’, ela é a 22ª pessoa mais rica do mundo.

Ela faz parte de uma lista de 19 novas adesões à iniciativa este ano, que inclui também o fundador do Pinterest, Paul Sciarra; e o co-fundador da Coinbase, Brian Armstrong.

“Há muitos recursos que cada um de nós podemos tirar de nossos cofres para compartilhar – tempo, atenção, conhecimento, paciência, criatividade, talento, esforço, humor, compaixão. Além de tudo que a vida me proporcionou, eu tenho uma quantidade desproporcional de dinheiro para compartilhar. Minha abordagem sobre a filantropia continuará a ser atenciosa. Vai levar tempo, e custar esforço e cuidado. Mas não vou esperar. E vou continuar até que o cofre esteja vazio”, disse Bezos em carta à “Giving Pledge”.

Também em carta, Warren Buffett apontou que a iniciativa já tem mais de 200 signatários, e que “a generosidade desse grupo é um reflexo da inspiração que recebemos dos muitos milhões de pessoas que trabalham em silêncio e com eficiência para criar um mundo melhor para os outros, muitas vezes às custas de grande sacrifício pessoal”.

Divórcio

A fortuna de Jeff Bezos foi estimada pela revista Forbes em US$ 131 bilhões este ano. Bezos e McKenzie foram casados por 25 anos e se divorciaram no começo do ano . Ainda que a divisão de bens tenha sido amigável, o divórcio não ocorreu sem polêmica: Bezos acusou o tabloide National Enquirer de chantagem e tentativa de extorsão envolvendo a publicação de fotos íntimas do empresário com sua namorada, Lauren Sanchez.

MacKenzie Bezos é uma romancista cuja obra mais conhecida é “The Testing of Luther Albright”. Foi uma das primeiras funcionárias da Amazon e, em 2014, fundou a plataforma contra assédios ByStander Revolution. O casal tem quatro filhos. Bezos e MacKenzie se conheceram quando ambos trabalhavam na empresa de investimentos de Nova York, D.E Shaw, muito antes de Jeff fundar a Amazon. Segundo a lenda, parte do plano estratégico da Amazon foi concebido em uma viagem de carro que o casal fez de Nova York a Seattle, nos EUA.

Apesar de alguns ruídos, parece que o ex-casal ainda se dá bem. Nesta terça-feira (28), após a divulgação da carta de MacKenzie, Jeff Bezos compartilhou o texto no Twitter saudando a iniciativa da ex-mulher, classificando-a como “incrível, atenciosa e eficiente em filantropia”, e que estava orgulhoso dela. Finalizou afirmando que a carta era linda e para ela ir em frente.

Deixe seu comentário: