Ex-namorado de Anitta, Pedro Scooby perdeu um patrocínio e voltou a beber em público

Ex-namorado da cantora Anitta, o surfista Pedro Scooby voltou a fumar e beber em público sem se preocupar com câmeras depois que perdeu o patrocínio de uma das maiores marcas esportivas do mundo. Foi o que se viu nas duas noites em que o surfista esteve presente no Rock in Rio, no último fim de semana.

Enquanto o contrato esteve vigente, o atleta poderia perdê-lo caso fosse visto (e principalmente fotografado) fumando e fazendo uso de bebida alcoólica, o que era considerado, de acordo com uma das cláusulas, como “mau exemplo”.

Anitta

Scooby despistou ao ser questionado se há chance de retomar o namoro com Anitta, em entrevista durante o Rock in Rio. “Não sei. Não sei o que vai acontecer no meu dia de amanhã. Não sei nem se estarei vivo. Só posso falar de hoje”, afirmou o surfista.

Pedro e Anitta romperam o relacionamento de três meses em agosto. “Vou curtir esse show e voltar para a minha casa”, completou o ex-marido de Luana Piovani se referindo a apresentação de David Matthew Band, na noite de domingo (29).

No bate-papo, Pedro minimizou a suposta relação com um jornalista após possíveis fotos e conversas virem à tona. “O problema nem foi a pessoa que criou as fotos, mas quem acreditou nessa história. Mas tudo bem”, garantiu. “Não tenho nenhum problema em acharem gay, porque não tenho nada contra com quem é gay. É algo supernormal. Tudo bem, sabe? Tem gente que é e tem gente que não é. Levei essa história na brincadeira porque é uma mentira, então levei na brincadeira”, completou o ex de Anitta. “Assisti ao show dele semana passada em Nova York. Foi tão bom que eu quis ver de novo. Eu já estava planejando vir ao Rock in Rio hoje por conta de um trabalho e uni o útil ao agradável”, finalizou.

Após confirmar o fim do namoro com o surfista, Anitta apareceu em clipe beijando Vitão. “Ela já beijou um monte de cara em clipe, não vi problema nenhum nisso. E bom…eu também não tenho nada a ver com isso”, disparou através de sua conta de Instagram. Na ocasião, ele exaltou o tempo no qual se relacionou com a funkeira. “Ela foi um p… mulher para mim, incrível para mim. Vivi momentos incríveis com ela e sou super agradecido por todos os momentos”, garantiu.

