Uma explosão em uma obra no vertedouro da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, deixou cinco feridos no final da manhã desta sexta-feira (25). De acordo com a Prefeitura, três vítimas ficaram em estado grave e duas tiveram ferimentos leves. As cinco vítimas trabalhavam pela Prefeitura de Belo Horizonte na recuperação do sistema do vertedouro.