Três pessoas morreram nesta sexta-feira (5) em uma explosão de carro na cidade turca de Reyhanli, perto da fronteira com a Síria. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que pode ter sido um “ato terrorista”. A explosão ocorreu a menos de um quilômetro do gabinete do governador na região de Reyhanli, não muito longe da fronteira com a Síria, segundo a agência Anadolu.