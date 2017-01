Explosão destrói comércio e deixa mulher ferida em Santa Catarina

Uma explosão mobilizou os bombeiros em São João Batista, na Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira (3). Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Já a assessoria de imprensa da prefeitura informou que uma mulher teve ferimentos na perna.

A suspeita é que um botijão de gás tenha vazado e provocado a explosão que destruiu uma padaria e um restaurante no Centro da cidade, por volta das 5h.

Conforme os bombeiros, não havia ninguém na edificação de dois pavimentos que explodiu. No andar superior funcionava o restaurante e, embaixo, a padaria, onde estaria o botijão de gás. Com a força da explosão, toda a estrutura desabou.

“O perito dos bombeiros está indo para o local para saber a causa da explosão. Não podemos afirmar ainda se foi o botijão”, afirma o tenente dos bombeiros Daniel Souza Dutra.

Ainda de acordo com os bombeiros, lojas próximas ao estabelecimento e o prédio da Prefeitura de São João Batista tiveram os vidros quebrados. Uma farmácia que fica ao lado do local que explodiu também teve as paredes danificadas.

“Nós estávamos em outra residência e um amigo nosso chegou lá às 6h dizendo que algo tinha acontecido, mas a gente não sabia o tamanho da gravidade. Estamos muito assustados, foi uma situação horrorosa de se ver”, afirmou a dona da padaria, Carla Soares. Ela disse que os alvarás do local estão em dia.

A área no entorno foi isolada para perícia. Moradores dos andares acima da farmácia não podem entrar em casa, pois a Defesa Civil irá avaliar a segurança da estrutura do prédio.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, não houve incêndio após a explosão.

