Uma explosão no domingo (4) (madrugada de segunda, 5, no horário local) deixou ao menos 19 pessoas mortas e 30 feridas no Cairo, capital do Egito. O incidente ocorreu do lado de fora do Instituto Nacional do Câncer do país, informou o ministério da Saúde egípcio. Um carro que dirigia contra o tráfego colidiu com outros três, causando a explosão, informou o Ministério do Interior do Egito.