Agro Expodireto Cotrijal 2020: Lançamento em Brasília tem forte prestígio de embaixadas e do governo

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação Cotrijal

A 21ª edição da Expodireto Cotrijal, de 2 a 6 de março de 2020, deve ser a de maior participação internacional. A expectativa de crescimento se confirmou na manhã desta quarta-feira, 4, durante o lançamento oficial, na sede da Confederação Nacional de Municípios, em Brasília. A solenidade foi prestigiada por embaixadas dos cinco continentes. O governo federal também demonstrou seu apoio, através da presença dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Tereza Cristina enalteceu o protagonismo do Agro gaúcho e elogiou o fato da Expodireto Cotrijal dar oportunidades tanto para a agricultura empresarial como a familiar. “O olhar do governo é para todos e a feira é referência, pois dá visibilidade à agricultura sustentável que o país faz e que é exemplo para o mundo”, afirmou, anunciando que até o final do ano o ministério deverá lançar novos projetos voltados para a agricultura familiar.

“O Brasil tem a matriz mais verde do mundo, só precisamos acertar a logística, e a Expodireto Cotrijal, que sempre debateu esses temas importantes, estimulando a busca de soluções, é um marco nessa caminhada”, completou Onyx Lorenzoni, informando que a expectativa do governo é reduzir os problemas de logística com investimentos em estradas, na malha ferroviária, no sistema de cabotagem e na aviação regional.

Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, destacou que a Expodireto Cotrijal é uma mostra do “Brasil que dá certo” e elogiou a iniciativa de trazer para a feira debates como a conectividade no campo. “Nosso Agro é competitivo e precisamos mostrar isso para o mundo”.

Nei César Manica, presidente da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, entidade que organiza a feira, está otimista. “O grande prestígio do lançamento em Brasília prova o crescimento que temos alcançado como feira de destaque internacional, que efetivamente contribui para o desenvolvimento do Agro e maior visibilidade sobre a importância do setor para o país”.

Arena Agrodigital

A grande novidade da feira de 2020 é um espaço dedicado às tecnologias digitais do agronegócio que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. A Arena Agrodigital terá 1,6 mil metros quadrados e vai reunir em torno de 40 grandes empresas e startups do Agro mundial. Em formato de arena, terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto.

“É um espaço inovador, que trará mais visibilidade para a Expodireto e empresas expositoras, além de conectar o produtor com as tecnologias digitais que vêm revolucionando o campo”, afirmou Nei César Manica.

A Expodireto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso do produtor. Nos 98 hectares, também abre espaço para a agricultura familiar, discute os principais temas de interesse do setor, através de fóruns e palestras em dois auditórios e aproxima empresas estrangeiras e brasileiras, através da Área Internacional. Anualmente, mais de 70 países estão representados na feira, que em 2019 gerou R$ 2,4 bilhões em negócios para os expositores.

“É um mundo de informações, tecnologias e oportunidades que tem feito a diferença no campo e alavanca negócios das empresas”, ressaltou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

