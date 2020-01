Agro Expodireto Cotrijal: lançamento da 21ª edição será dia 4 de fevereiro na capital

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

“Estamos confiantes de que será uma grande feira, que vai aproximar o produtor das ferramentas e tecnologias que ajudam a enfrentar os desafios para alavancar a produtividade e a rentabilidade”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Cotrijal marcou para 4 de fevereiro o lançamento oficial da Expodireto Cotrijal 2020. A solenidade acontece às 9 horas, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e vai reunir autoridades, imprensa, patrocinadores e representantes de entidades ligadas ao agronegócio. O lançamento acontece um mês antes da feira, agendada para 2 a 6 de março.

O evento marca oficialmente o início da campanha de divulgação da próxima edição da Expodireto Cotrijal, visando levar a público as novidades da feira e mobilizar, através da mídia, a participação de produtores, pesquisadores, estudantes, profissionais da área técnica e demais setores envolvidos com o agronegócio. “Estamos confiantes de que será uma grande feira, que vai aproximar o produtor das ferramentas e tecnologias que ajudam a enfrentar os desafios para alavancar a produtividade e a rentabilidade”, afirma o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Com o slogan “A gente vive o Agro”, a campanha de divulgação deste ano reforça a importância da Expodireto Cotrijal na promoção de experiências, conhecimento e bons negócios, ligando os diversos segmentos do Agro. “A feira vem contribuindo de forma contínua com o avanço de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no campo e queremos aproximar cada vez mais nosso produtor das boas soluções que estão no mercado”, ressalta.

A grande novidade de 2020 é a Arena Agrodigital, espaço dedicado às tecnologias digitais que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. São 1,6 mil metros quadrados reunindo 22 grandes empresas e 15 startups do Agro mundial. Em formato de arena, o local terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto.

A FEIRA – A Expodireto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso do produtor. Nos 98 hectares, também abre espaço para a agricultura familiar, discute os principais temas de interesse do Agro, através de fóruns e palestras em dois auditórios, e aproxima empresas estrangeiras e brasileiras, com ampla programação na Área Internacional.

NÚMEROS DE 2019

70 países

268 mil visitantes

534 expositores

98 hectares

R$ 2,4 bi em negócios

