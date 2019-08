Expo+INK: evento do Complex Skatepark reúne arte e tatuagem

A artista visual Carolina Petersen e a tatuadora Mariana de Bem comandam a próxima edição do “Expo+INK”, que acontece nesta quinta-feira (15), no Complex Skatepark. Organizado pela casa, o evento, voltado para a arte, propícia um espaço para profissionais da área divulgarem e venderem seu trabalho.

A partir das 19hrs desta quinta, uma série de obras pintadas por Carolina ficarão expostas e disponíveis para a venda. Os quadros permanecerão no restaurante ao longo do mês. Como brinca o slogan do evento, o público poderá “curtir a exposição e ainda sair rabiscado”, pelas mãos de Mariana, que permanecerá no local até a 00h.

Algumas obras de Caroline foram expostas no Instagram da artista. Confira!

Para se inspirar nos desenhos e opções de tatoos, dá uma olhada no Instagram da tatuadora Mariana de Bem:

Serviço:

O que? EXpo+INK

Onde? Complex Skatepark (Protásio Alves, 3839)

Quando? 15 de agosto, quinta-feira.

Que horas? 19h – 00h

Quanto? Entrada franca.

