Expointer é Pampa! TV Pampa segue na cobertura da maior feira agropecuária da América Latina

Dando continuidade aos trabalhos, a TV Pampa segue trazendo, com exclusividade, informações sobre a maior feira agropecuária da América Latina. Transmitido diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o programa “Expointer é Pampa” mostra, ao vivo, as mais belas imagens da feira pelos estúdios panorâmicos da Casa da Pampa, que está localizada na região central do parque.

O programa com duas horas de duração, apresentado pelo comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, conta com diversas personalidades e autoridades do setor.

O empresário e agropecuarista, Marcos Vasconcelos Jardim, destacou a série de dificuldades que o agronegócio vem enfrentando: “temos o problema do preço do arroz com entrada de produtos vindos de outros países que não tem tantas barreiras com relação aos defensivos e deixam as lavouras mais baratas. Por conta disso, esse arroz entra no nosso país com o custo menor que o nosso”.

Com relação ao consumo de carne, o deputado estadual Ernani Polo salientou a importância da não proibição: “ninguém está aqui estimulando, tutelando ou obrigando as pessoas a consumir, mas nós não podemos permitir que se criem leis que proíbam o consumo de carne ou de qualquer outro alimento que seja, o que vem acontecendo.”

A Rede Pampa vai acompanhar os nove dias de feira, com cobertura em diversas plataformas, tais como Rádio Liberdade, TV Pampa e Jornal O Sul.

Também participaram do programa deste domingo (25) Nei César Mânica (presidente da Cotrijal), Luiz Carlos Heinze (senador do Rio Grande do Sul), Gedeão Pereira (presidente do Sistema Farsul), Francisco Shardong (diretor da Farsul), José Arthur Martins (subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil), Tarso Teixeira (superintendente do Incra), Covatti Filho (secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul), João Carlos Dal’Aqua (presidente do Sulpetro), Luciano Zucco (deputado estadual do Rio Grande do Sul), Eduardo Condorelli (superintendente do Senar-RS), Fernando Esbroglio (presidente do Sincodiv/Fenabrave), Alexandre Postal (Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul), Adroaldo Potter (produtor rural) e Mario Daros (diretor da Fertilizantes Piratini).

Deixe seu comentário: