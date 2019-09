Expointer: Pesquisa indica alta movimentação no setor hoteleiro durante a feira

A Expointer já faz parte da cultura gaúcha e o evento gera uma grande movimentação no setor do agronegócio, agropecuária e gastronomia. Nesta época, o crescimento no setor hoteleiro se mostrou muito relevante. Um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindha) de Porto Alegre e Região Metropolitana confirmou que a movimentação de reservas nos hotéis ficou acima da média.

Para o levantamento, foram consultados 25 hotéis de Porto Alegre. Dos entrevistados, 92% revelaram que a movimentação para os 10 dias de feira foi alta.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), Carlos Henrique Schmidt, o evento trouxe para Esteio pessoas de todos os cantos do Estado, o que atraiu os hoteleiros a realizarem ações especiais, como descontos e abertura de novos leitos. “A proximidade de Porto Alegre com Esteio é um dos grandes fatores para esta grande demanda. Em vista disso, alguns hotéis operaram com quase 100% da sua capacidade durante o período”, ressaltou.

“A feira reuniu grandes grupos de famílias e amigos que acompanharam as competições e demais atrações globais do setor rural, além das equipes que trabalham junto aos expositores. Só temos a celebrar, tanto pelo crescimento econômico da Expointer, quanto pelos índices na hotelaria, o que mantém um mês de agosto em concordância com junho e julho, igualmente positivos”, finalizou Schmidt.