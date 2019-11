Notas Brasil Exportação de soja do Brasil para a China recua 42%

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

As importações chinesas de soja do Brasil caíram 42% em relação ao ano anterior, segundo dados alfandegários da China nesta segunda-feira (25), com importadores adiando as compras em meio a esperança de um acordo comercial com os Estados Unidos e ainda com reflexos da crise de peste suína africana no país.

