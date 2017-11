Exposição de Sylvio Paiva “Caminhos & Cores” ocorre a partir de dezembro na Capital

O Ministério da Fazenda expõe, a partir do dia 1° de dezembro, a mostra individual do artista plástico Sylvio Paiva, com abertura as 16h, na rua Loureiro da Silva, 445, em Porto Alegre. A exposição reúne 18 obras de produção recente do artista, todas em acrílico sobre tela nos tamanhos de 100 x 70 cm em média.

O título da mostra é “Caminhos & Cores” em referência aos vários caminhos que o artista percorre em seu trabalho. Sem uma temática única, as obras exploram paisagens, figuras humanas e abstratos com a predominância de cores fortes e vibrantes.

A mostra pode ser visitada até o próximo dia 22 de dezembro, no horário de 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.

