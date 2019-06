Fábio Assunção diz que vai processar quem postou no YouTube um vídeo íntimo antigo dele

O ator Fábio Assunção publicou nesta semana uma foto no Instagram com um texto lamentando a divulgação de um vídeo íntimo antigo nas redes sociais. Assunção disse que esteve nos últimos dias envolvido em um projeto e que está muito bem. O ator prometeu também abrir processo contra quem espalhou o vídeo.

“Esse vídeo é criminoso (bem como sua propagação) e eu garanto que a pessoa que o expôs será por meios legais identificada e responderá judicialmente. Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam mas não arranham minha motivação de vida e nem minha força e minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Escrevo com amor e sinceridade, recebam assim”, diz em trecho da mensagem.

Confira texto completo e a postagem:

“Ontem, após a gravação soube que foram publicados 2 vídeos antigos. Estava em Ibiuna desde domingo com a equipe da série. Aliás, estamos trabalhando neste projeto desde início de março. Antes disso, estava em cartaz com a peça Dogville, fizemos uma temporada no Rio e outra em São Paulo este ano. Nesta série, que tenho postado aqui frequentemente, não houve 1 dia sequer de atraso. Mais duas semanas terei mais uma obra na minha história de 29 anos de trabalho. Iniciei com 19 anos. Antes, no teatro amador, adolescente. O porque do vídeo ter sido postado ontem pra mim é evidente. Mas o que me interessa são vocês, pessoas que amo, meus filhos, minha namorada – Mel, meus colegas de trabalho e a alegria de hoje administrar minha vida sem rancor, sem ressentimento e sempre buscando iluminação. Nas redes, muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, se eu estaria bem e é exclusivamente por isso que venho aqui me comunicar com vocês. Esse vídeo é criminoso (bem como sua propagação) e eu garanto que a pessoa que o expôs será por meios legais identificada e responderá judicialmente. Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam mas não arranham minha motivação de vida e nem minha força e minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Escrevo com amor e sinceridade, recebam assim.

Na foto, eu e a Mel, exatamente agora, nas poltronas 2A e 2B de uma ponte aérea. Gravei hoje em Ibiuna, peguei a estrada e vim encontra-la. Chegando ao Rio meu filho estará me esperando.

Agradeço mais uma vez todas as mensagens que recebi. Quanto afeto. Mariana Lima, minha colega de trabalho fez um post lindo hoje. A Mel também. E meu filho me emocionou com tanta verdade. Sinto muito orgulho pela visão de mundo que construo com e a partir dos meus filhos.

Gratidão. Sigamos, com algumas porradas mas com um mundo maravilhoso por onde busco sempre liberdade e amor.”

