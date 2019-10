Fadergs muda hora e local do trote solidário deste sábado; confira

Devido à previsão de chuva, a Fadergs antecipou em algumas horas o trote solidário marcado para este sábado (5). A ação iniciará às 11h no Viaduto Imperatriz Leopoldina, localizado na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre.

A instituição vai distribuir cerca de 150 marmitas para pessoas em situação de rua. O evento beneficente é uma parceria entre o centro universitário e a ONG Morador de Rua Existe, que oferece almoços completos e gratuitos no primeiro sábado de todo mês. Os estudantes interessados em participar do Almoço do Bem podem se voluntariar para auxiliar na entrega das marmitas.

