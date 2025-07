Rio Grande do Sul Webinar debate novo CPC e presidente do IARGS será homenageada

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado na sede da OAB/RS, em Porto Alegre. Foto: OAB/RS/Divulgação O evento será realizado na sede da OAB/RS, em Porto Alegre. (Foto: OAB/RS/Divulgação) Foto: OAB/RS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em parceria com a OAB/RS e o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), promoverá, no dia 17 de julho, às 13h30min, o webinar “O novo Código de Processo Civil na administração da justiça e na resolução de conflitos”. O evento será realizado na sede da OAB/RS (Av. Washington Luís, 1110, Porto Alegre), com transmissão ao vivo pelo canal do IAB no YouTube (@TVIAB).

A abertura ficará a cargo da presidente nacional do IAB, Rita Cortez, da presidente do IARGS, Sulamita Santos Cabral e do Presidente da OABRS, Leonardo Lamachia. Participam como palestrantes: Francisco Rossal de Araújo, desembargador do TRT4 e membro honorário do IAB; Luiz Carlos Levenzon, ex-presidente da OAB/RS; Paulo JB Leal, diretor da Biblioteca e coordenador do Centro de Memória do IAB; e Raimar Machado, diretor do Departamento de Direito Processual do Trabalho do IARGS.

Condecoração

Após o evento, a comitiva do IAB realizará uma visita institucional à sede do IARGS, onde será realizada uma sessão solene. Na ocasião, a Dra Rita Cortez prestará homenagem aos associados do IAB que completaram 30 anos de vínculo com a entidade: Araken de Assis, Fernando Krieg da Fonseca e Amadeu Weiman.

Em seguida, a presidente Sulamita Santos Cabral, também sócia do IAB, será agraciada com a Medalha de Ouro Montezuma, a mais alta distinção concedida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. A honraria leva o nome de Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, o Visconde de Jequitinhonha, jurista e fundador do IAB, em 1843, e reconhece personalidades que se destacam por sua contribuição ao Direito e à sociedade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/webinar-debate-novo-cpc-e-presidente-do-iargs-sera-homenageada/

Webinar debate novo CPC e presidente do IARGS será homenageada

2025-07-15