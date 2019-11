Magazine Família autoriza doação de órgãos de Gugu Liberato. Apresentador morreu aos 60 anos, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Doação de órgãos atende vontade de Gugu. Foto: Reprodução/Instagram Doação de órgãos atende vontade de Gugu. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Os órgãos do apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, que vivia nos Estados Unidos e teve a morte confirmada pela família na sexta-feira (22), serão doados. Segundo médicos, até 50 pessoas podem ser beneficiadas. Gugu estava em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde foi internado após sofrer uma queda na casa onde mora, no estado da Flórida, enquanto fazia um reparo em um ar-condicionado na quarta-feira (20).

Gugu voltou de viagem à Ásia na própria quarta. Ao subir ao sótão, para verificar o ar-condicionado, pisou em uma área feita de gesso (drywall) e caiu no chão da cozinha, de uma altura de quatro metros. Com a queda, bateu a cabeça e sofreu uma fratura na têmpora direita.

Segundo a família, Gugu expressou em vida o desejo de ser doador de órgãos. Só depois desse processo que o corpo será levado para o Brasil.

Lamentos do mundo político

O presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com a família e destacou a carreira do comunicador. “Com profundo pesar presto solidariedade à família do apresentador Gugu Liberato. O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos”, disse o presidente pelo Twitter.

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) destacou que Gugu esteve presente nos lares de milhares de brasileiros por meio de seus programas e que, por isso, há uma comoção nacional em torno da perda. “Um homem talentoso, gentil e que sempre fez questão de enaltecer a arte brasileira”, afirmou.

“Nas últimas três décadas, Gugu comandou programas de entretenimento de grande sucesso, o que explica o sentimento de tristeza que acomete os lares de todo o Brasil. Amigos, fãs e admiradores unem-se a esse momento de grande dor”, disse Alcolumbre.

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, também reverenciou o apresentador. “Triste a notícia da morte tão precoce do apresentador Gugu Liberato, um profissional que desenvolveu com grande talento a comunicação na televisão e era muito admirado pelas famílias brasileiras”, escreveu Maia. E completou: “Meus sentimentos aos familiares, colegas de profissão e fãs.”

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que o Gugu marcou época na televisão brasileira. “Desejo conforto à família, muita força à dona Maria do Céu e aos filhos.”

João Doria, governador de São Paulo, destacou que perdeu um amigo. “Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu”, destacou.

