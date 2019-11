Magazine Até 50 pessoas podem ser beneficiadas com órgãos de Gugu

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Era vontade de Gugu doar órgãos. Foto: Reprodução/Twitter Era vontade de Gugu doar órgãos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Segundo informações dos médicos do Orlando Health Medical Center à família de Gugu Liberato, a decisão de doar todos os órgãos do apresentador pode beneficiar até 50 pacientes. Isso porque, além dos órgãos, é possível utilizar córnea, pele, ossos etc. Os Estados Unidos têm um sistema bem mais avançado de doação de órgãos e já conseguem utilizar muitas partes do corpo que, no Brasil, ainda não são usadas para transplante. De acordo com a assessoria de imprensa de Gugu, era desejo dele que todos os órgãos fossem doados.

O apresentador teve uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão de sua casa, em Orlando.

“Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido.” De acordo com a assessoria de imprensa, a família autorizou a doação de todos os órgãos do apresentador.

