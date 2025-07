Esporte Brasil segue em busca do bronze no Elite16 de Gstaad após derrotas nas semisfinais

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Dupla brasileira busca o pódio. Foto: Reprodução/volleyballworld Dupla brasileira busca o pódio. (Foto: Reprodução/volleyballworld) Foto: Reprodução/volleyballworld

A campanha brasileira no Elite16 de Gstaad, etapa de elite do circuito mundial de vôlei de praia realizada na Suíça, sofreu um duro revés neste sábado (5). A última esperança de medalha dourada, a dupla masculina formada por George e André, foi derrotada na semifinal pelos suecos Nilsson e Andersson, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/18), e agora disputa o terceiro lugar neste domingo (6), às 8h (horário de Brasília), contra os holandeses Boermans e de Groot.

Mesmo sem chances de conquistar o ouro, George e André seguem como única dupla brasileira com possibilidade de garantir lugar no pódio. A trajetória da dupla teve momentos de destaque, como a vitória sobre os noruegueses Mol e Sorum, lendas da modalidade, nas quartas de final, por 2 sets a 1 (21/19, 18/21 e 15/11).

Curiosamente, os suecos que eliminaram a parceria na semifinal foram os mesmos que derrubaram Evandro e Arthur, dupla brasileira mais bem ranqueada no circuito mundial (5º lugar), nas quartas de final, com parciais de 21/16 e 21/19. A derrota inesperada interrompeu a boa fase da dupla, que vinha com regularidade nas últimas etapas internacionais.

No feminino, a dupla brasileira Thamela e Victoria chegou até as quartas de final, mas foi superada pelas letãs Tina e Anastasija em uma partida equilibrada. As brasileiras venceram o primeiro set por 21/19, mas viram as adversárias virarem o jogo com 17/21 e 15/13, encerrando a campanha verde-amarela na chave feminina.

Com três duplas brasileiras nas quartas de final — duas masculinas e uma feminina — apenas George e André avançaram à semifinal, mantendo vivas as chances de medalha. A disputa deste domingo será decisiva para definir se o Brasil volta de Gstaad com pelo menos um bronze, após um fim de semana de intensas emoções na areia suíça.

A competição reúne os principais nomes do vôlei de praia mundial e serve como preparação importante para o restante da temporada, que inclui etapas decisivas e também a corrida pela classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

