Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

PSG classifica com gols de Doué e Dembélé. Foto: Reprodução/Fifa PSG classifica com gols de Doué e Dembélé. (Foto: Fifa) Foto: Reprodução/Fifa

O Paris Saint-Germain está classificado para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em um confronto digno de Liga dos Campeões, realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), o time francês derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 e segue firme na busca pelo título inédito.

Agora, o PSG aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, marcado para este sábado, às 16h, para saber quem enfrentará na próxima fase. Já o Bayern se despede da competição com a frustração de não ter avançado mais, sendo superado por um adversário mais eficiente e inspirado.

O jogo

Desde os primeiros minutos, o Paris mostrou que não estava ali apenas para competir, mas para vencer. Com ritmo intenso e marcação alta, o time comandado por Luis Enrique pressionou os alemães e quase abriu o placar aos dois minutos, em finalização perigosa de Désiré Doué, que obrigou Neuer a fazer grande defesa.

O Bayern tentou responder com jogadas pelas pontas, especialmente com Olise e Coman, que criaram boas oportunidades. No entanto, esbarraram na sólida defesa parisiense e nas defesas seguras de Donnarumma. O goleiro italiano foi decisivo ao evitar dois gols claros ainda na primeira etapa. Upamecano chegou a balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

Na segunda etapa, o PSG manteve o foco e soube aproveitar as chances. Aos 33 minutos, João Neves encontrou Doué livre na área, e o atacante finalizou com precisão, rasteiro, sem chances para o experiente Neuer.

A superioridade francesa ficou ainda mais evidente com o segundo gol. Em jogada individual brilhante, Hakimi driblou três marcadores e tocou para Dembélé, que soltou uma bomba para ampliar o placar. O Bayern ainda tentou reagir, mas perdeu intensidade após a lesão de Musiala, que deixou o jogo no fim do primeiro tempo após dividida com Donnarumma.

O time alemão voltou a marcar com Harry Kane, de cabeça, mas novamente o gol foi anulado por impedimento, frustrando os torcedores bávaros.

A partida terminou em clima tenso, com duas expulsões do lado do PSG. Primeiro, o zagueiro equatoriano Pacho levou cartão vermelho direto por uma entrada dura. Já nos acréscimos, Lucas Hernández, que havia entrado no decorrer da partida, também foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo.

Apesar das baixas, o Paris Saint-Germain controlou o jogo e garantiu a classificação com autoridade.

Ficha técnica

– PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaïre-Emery); Barcola (Dembélé), Doué (Lucas Hernández) e Kvaratskhelia (Lucas Beraldo). Técnico: Luis Enrique.

– Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Boey, depois Raphaël Guerreiro); Kimmich, Pavlovic (Goretzka); Olise, Musiala (Gnabry), Coman (Müller); Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

– Árbitro – Anthony Taylor (Inglaterra)

