A família do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, lançou uma iniciativa para ajudar terceiros, inspirada na vida do piloto e na sua característica de “seguir lutando” durante as adversidades.

“Queremos encorajar outras pessoas a nunca desistirem”, afirmou em comunicado a mulher do piloto, Corinna, ao apresentar neste sábado (17) o movimento sem fins lucrativos.

O dia 29 de dezembro marcará o terceiro aniversário do acidente de esqui no qual o ex-piloto da Ferrari sofreu graves lesões na cabeça ao cair e bater em uma pedra nos Alpes Franceses.

Schumacher, o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1, com 91 vitórias, completará 48 anos em janeiro. Ele passa por tratamento em sua casa, na Suíça, desde que foi liberado do hospital, em setembro de 2014.

Seu filho, Mick, que estava com ele no momento do acidente, está iniciando sua própria carreira no automobilismo e disputa as categorias de base.

Poucos detalhes sobre as condições de Schumacher foram revelados, e a sua porta-voz, Sabine Kehm, disse que o silêncio será mantido. “A saúde de Michael não é assunto público, e vamos continuar sem tecer comentários públicos nesse sentido. Isso também ocorre porque temos que proteger sua esfera íntima.”

“Michael sempre foi muito cuidadoso com sua privacidade, mesmo durante os períodos mais bem sucedidos da sua carreira. Ele sempre deixou patente que queria uma linha clara e visível entre sua pessoa pública e a privada”, ela acrescentou.

“Hoje estamos comemorando a lealdade dos fãs com uma série de iniciativas, incluindo exibições, redes sociais e agora o ‘Siga Lutando’. A maioria dos fãs mostrou solidariedade e abraçou essas iniciativas”, ainda afirmou Kehm.

A “Siga Lutando” será coordenada pelo staff de Schumacher, em nome de sua família.

Kehm afirmou esperar que a iniciativa “espalhe a crença de que desistir não é uma opção, uma mensagem que é válida não apenas para o automobilismo. Desta forma, esperamos transformar um evento terrível, que afeta toda a família Schumacher, em algo positivo”.

