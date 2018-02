Famosos vão agitar a Sapucaí nos desfiles e nos camarotes

Os dias de folia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), prometem, como em todos os anos, muito samba no pé e emoção. Pela avenida vão passar as escolas da Série A e do Grupo de Acesso em quatro dias de desfile. Mas, em especial, as celebridades são um show à parte dentro e fora dos desfiles. Sejam as rainhas que bombam, os famosos que estão em todas e aqueles que adoram causar… Tem espaço para todos! As informações são do portal de notícias G1.

Rainhas

Quem foi rainha nunca perde a majestade. Pelo menos para Juliana Paes, que desfilou à frente da bateria da Viradouro por quatro anos. Em 2018, a atriz volta à Marquês de Sapucaí como rainha dos ritmistas da Grande Rio. Gracyanne Barbosa vai mostrar seus músculos na bateria da União da Ilha, depois de um ano fora do carnaval carioca, e Milena Nogueira retorna ao Grupo Especial com o Império Serrano.

Dose dupla

O carnaval vai ser de dupla função para algumas musas e rainhas que vão cruzar a Sapucaí. Além dos desfiles, os camarotes movimentam a folia. Sabrina Sato vai bater ponto não só à frente da bateria da Unidos de Vila Isabel, mas como musa de um camarote. A atriz Thaila Ayala também vai ter dupla jornada no carnaval 2018: musa da Grande Rio e também de um camarote.

Tá em todas

A sensação do início de 2018, com o seu hit “Que tiro foi esse”, também promete agitar o carnaval do Rio. Jojo Toddynho é presença confirmada em vários camarotes na Sapucaí: a cantora se apresenta nos principais espaços VIP e também desfila pela Beija-Flor. Na azul e branco de Nilópolis, Jojo vem como destaque em um caro alegórico.

Vai causar

Assim como fez no Rock in Rio em suas aparições surpresas, Pabllo Vittar não vai passar despercebida no carnaval do Rio. A dona dos hits “K.O.” e “Vai passar mal” desfilará no carro alegórico da Beija-Flor que tem como tema a intolerância nos estádios de futebol.

Veteranas

Muitas rainhas que atravessam a Marquês de Sapucaí já desfilam por ali há algum tempo. Uma delas é Viviane Araújo, que brilha no carnaval do Rio há 20 anos e há 11 é rainha de bateria do Salgueiro. Outras veteranas da Sapucaí são Juliana Alves, da Unidos da Tijuca; Camila Silva, da Mocidade; Evelyn Bastos, da Mangueira; e Raíssa de Oliveira, da Beija-Flor.

Homenagens

Com um enredo para chamar de seu, Miguel Falabella recebe uma homenagem da Unidos da Tijuca. A escola vai contar a história do ator e diretor, que confirmou presença e escalou amigos como Marisa Orth para a Avenida. Rita Cadillac também vai desfilar, só que pela Grande Rio, que em 2018 homenageia Chacrinha.

Camarotes

Nem só de samba-enredo vive o carnaval do Rio. Os camarotes instalados na Marquês de Sapucaí se tornaram espaços cobiçados e balados não só pelos famosos. As atrações convidadas para as noites de folia variam do pop ao axé, passando pelo pagode, pelo pagode e pelo funk. Nomes como Anitta, Preta Gil, Luan Santana, Maiara e Maraísa, Claudia Leitte, Michel Teló, Nego do Borel, Marília Mendonça e Ludmilla são presenças certas.

