A Farmácia e a Gerência Distrital Restinga estará fechada nesta quinta-feira (12), para capacitação dos funcionários no programa Acesso Mais Seguro. A metodologia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi implementada em cinco municípios do Brasil – incluindo Porto Alegre. O atendimento será retomado na sexta-feira (13), das 8h às 17h.

