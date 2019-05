Fãs de Batman não querem Pattinson no papel: petição online pede a Warner Bros outro ator para o novo filme do super-herói

Por Gabriella Rocha*

Quem disse que seria fácil interpretar o Batman? Mesmo com a complexidade do personagem, Robert Pattinson pode enfrentar outro empecilho para dar vida ao homem-morcego. Desde que começaram as especulações sobre um possível contrato, os fãs do super-herói criaram uma petição, na internet, para que a Warner Bros não permita que o papel seja entregue ao ator.

O abaixo assinado, divulgado principalmente nas redes sociais, esclarece que os amantes do personagem temem que a personificação de Pattinson crie um Batman “muito engessado”, como aconteceu com Edward Cullen. Robert continua sendo associado ao vampiro do romance adolescente de Stephenie Meyer, e, apesar do sucesso da saga, os fãs do herói das histórias em quadrinhos não querem relacionar um elenco ao outro.

Já os fãs de Pattinson relembram que, ao invés de ficar estagnado como o ator de “um personagem só”, a carreira de Robert decolou desde a atuação em Crepúsculo. No último final de semana, por exemplo, ele esteve no Festival de Cannes, com o novo filme Maps To The Stars, em que ele interpretou um aspirante a ator.

E aí?! Quem apoia Robert como Batman?! O contrato ainda passa por fase de finalização, e, até então, a outra opção de Matt Reeves, responsável pelo roteiro e produção do filme, é o britânico Nicholas Hoult, conhecido pelos personagens em X-men e Mad Max: Estrada da Fúria.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

