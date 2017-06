Fatos históricos do dia 11 de junho

Eventos

1184 a.C. – De acordo com os cálculos de Eratóstenes, a data que Troia (Turquia) foi saqueada e incendiada.

1496 – Cristóvão Colombo chega a Cádiz, no retorno de sua segunda viagem para a América.

1509 – Henrique VIII de Inglaterra casa-se com Catarina de Aragão.

1580 – Juan de Garay, com alguns oficiais e 60 voluntários, funda a cidade de Trinidad, atual Buenos Aires (Argentina).

1788 – O explorador russo Gerasim Izmailov alcança o Alasca.

1865 – Vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, da Guerra do Paraguai.

1901 – A Nova Zelândia anexa as Ilhas Cook.

1949 – Harry Truman, presidente dos EUA, se pronuncia pelo rearmamento na Europa e contra toda redução dos créditos do Plano Marshall.

1955 – Tragédia no circuito de Le Mans, França: um automóvel sai da pista e, após chocar-se com outro, causa a morte de 85 espectadores e deixa 200 pessoas feridas. Entre as vítimas, o piloto francês Pierre Levegh.

1986 – O artista irlandês Bob Geldof recebe a mais alta comenda dada pela rainha da Inglaterra “Cavaleiro da Ordem do Império Britânico” por suas campanhas em favor dos famintos da África.

1987 – Vitória eleitoral do partido conservador no Reino Unido. Margaret Thatcher inicia seu terceiro mandato.

1996 – Explosão do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo.

2001 – O terrorista Timothy McVeigh é executado pela explosão do prédio Alfred Murrah, em Oklahoma City, capital do Estado norte-americano homônimo, no qual morreram 168 pessoas em 1995.

2009 – O português Cristiano Ronaldo se transfere do Manchester United para o Real Madrid, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol; e a OMS eleva para 6 o nível de alerta e é decretada pandemia de gripe A.

2010 – Início da Copa do Mundo, na África do Sul.

Nascimentos

1864 – Richard Strauss, compositor alemão (m. 1949).

1894 – Kiichiro Toyoda, empresário japonês, fundador da Toyota (m. 1952).

1910 – Jacques Cousteau, explorador e inventor francês (m. 1997).

1917 – Abraham Kasinsky, empresário brasileiro, fundador da maior indústria de autopeças do País, a Cofap (m. 2012).

1918 – Raúl Chato Padilla, ator mexicano, conhecido pela interpretação do personagem Jaiminho no seriado Chaves (m. 1994).

1933 – Gene Wilder, ator estadunidense.

1937 – Carlos Eduardo Dolabella, ator brasileiro (m. 2003); e Reginaldo Faria, ator e diretor brasileiro.

1949 – Tom Pryce, piloto galês de Fórmula 1 (m. 1977).

1959 – Hugh Laurie, ator britânico.

1962 – Mano Menezes, treinador de futebol brasileiro.

1967 – Carla Vilhena, jornalista brasileira; e Isabela Garcia, atriz brasileira.

1969 – Peter Dinklage, ator estadunidense.

1978 – Joshua Jackson, ator estadunidense, nascido no Canadá.

1981 – Emiliano Moretti, futebolista italiano.

1984 – Vágner Love, futebolista brasileiro.

1985 – Di Ferrero, músico brasileiro, vocalista do NX Zero.

1986 – Shia LaBeouf, ator e comediante estadunidense.

Falecimentos

1557 – João III de Portugal (n. 1502).

1934 – Lev Vygotsky, psicólogo russo (n. 1896).

1936 – Robert E. Howard, escritor estadunidense (n. 1906).

1952 – Mário Homem de Mello, político brasileiro (n. 1894).

1955 – Pierre Levegh, automobilista francês (n. 1905).

1962 – Hans Luther, político alemão (n. 1885).

1974 – Eurico Gaspar Dutra, político brasileiro (n. 1883).

1979 – John Wayne, ator estadunidense (n. 1907).

1999 – DeForest Kelley, ator estadunidense (n. 1920).

2014 – Max Nunes, humorista, médico e polímata brasileiro (n. 1922).

